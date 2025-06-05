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Sabiha Gökçen Havalimanı sıfır atık çalışmalarında başarıya ulaştı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, yapılan çalışmalarla 2020-2025 yılları arasında 53 bin 418 kilogram kağıt ve 16 bin 204 kilogram plastik atık geri dönüştürüldü.

Kenan Irtak  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Sabiha Gökçen Havalimanı sıfır atık çalışmalarında başarıya ulaştı

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki ve Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve emisyon azaltımı konularında elde edilen kazanımlar hem doğanın korunmasına katkı sağlıyor hem de geleceğe umut oluyor.

HEAŞ, çevreye duyarlı yaklaşımı doğrultusunda 2020-2025'te 53 bin 418 kilogram kağıt ve 16 bin 204 kilogram plastik atığı geri dönüştürdü.

Bu çalışmalar sonucunda yalnızca kağıt atıklarla 908 ağacın kesilmesi önlendi, plastik atıklarla 264 varil petrol tasarrufu sağlandı. Her iki alanda da önemli miktarda enerji kazanımı ve depolama alanında tasarruf yapıldı.

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Aynı dönemde 382 bin 63 kilogram metalin geri dönüşümüyle 496 ton ham madde tasarrufu sağlandı. Geri kazanım sayesinde 36 bin 296 kilogram daha az sera gazı atmosfere salındı.

HEAŞ'ın sürdürülebilir ulaşım vizyonu kapsamında 5 elektrikli araca geçildi.

Bunun sayesinde 1000 litre yakıt tasarrufu sağlanırken 2,68 ton karbondioksit emisyonu da önlendi.

Aynı zamanda cam atıklarının geri dönüşümüyle 8 ton hammadde, 283 kilovatsaat enerji ve 202 kilogram sera gazı tasarrufu sağlandı.

"ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi" ve "Sıfır Atık Belgesi"ne sahip meydan otoritesi, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 41 azaltma, 2053 itibarıyla ise net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Her geri dönüşüm, tasarruf ve yeni çevre yatırımı, HEAŞ'ın uzun vadeli stratejisi doğrultusunda değerli adım olarak görülüyor.

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