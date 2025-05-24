Dolar
38.91
Euro
44.21
Altın
3,356.38
ETH/USDT
2,573.20
BTC/USDT
109,439.00
BIST 100
9,356.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan "Depozito Yönetim Sistemi"ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin Depozito Yönetim Sistemi'yle yeni bir anlam kazandığını bildirdi.

Mikail Bıyıklı  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Emine Erdoğan'dan "Depozito Yönetim Sistemi"ne ilişkin paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı sistemle ilgili paylaşım yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakanlığın Depozito Yönetim Sistemi'yle ilgili videosunu da alıntılayan Erdoğan, "Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi değil; bu topraklara duyduğumuz vefanın, geleceğe olan borcumuzun adıdır. Şimdi bu büyük yürüyüş, Depozito Yönetim Sistemi'yle yeni bir anlam kazanıyor. Ne mutlu ki atıklar artık kayıp değil kazanç, yük değil değer olacak. Ekonomiye can, çevreye nefes katacak. Bu önemli adımın ülkemize, milletimize ve yarınlarımıza hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. #DünyaOrtakEvimiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin yüksek öğretimi yeniden inşa sürecinde Türkiye'nin desteğini bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret
Ticaret Bakanlığı ekipleri 691 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Gaziantep'te AB-Türkiye dayanışması için yapılan sanat duvarı açıldı
Bakan Göktaş: Bütün politikalarımızı aile ve nüfusu merkeze alarak inşa edebilirsek ancak başarılı olabiliriz

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan "Depozito Yönetim Sistemi"ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan "Depozito Yönetim Sistemi"ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan: Mutlu ailelerin, tüm insanlığın ortak paydası olmasını canıgönülden diliyorum

Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile görüştü

Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı

Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
Türkiye'de Depozito Yönetim Sistemi'yle yılda 25 milyar atığın toplanması hedefleniyor

Türkiye'de Depozito Yönetim Sistemi'yle yılda 25 milyar atığın toplanması hedefleniyor
Emine Erdoğan'dan "Uluslararası Aile Forumu" paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "Uluslararası Aile Forumu" paylaşımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet