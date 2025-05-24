Emine Erdoğan'dan "Depozito Yönetim Sistemi"ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin Depozito Yönetim Sistemi'yle yeni bir anlam kazandığını bildirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı sistemle ilgili paylaşım yaptı.
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Bakanlığın Depozito Yönetim Sistemi'yle ilgili videosunu da alıntılayan Erdoğan, "Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi değil; bu topraklara duyduğumuz vefanın, geleceğe olan borcumuzun adıdır. Şimdi bu büyük yürüyüş, Depozito Yönetim Sistemi'yle yeni bir anlam kazanıyor. Ne mutlu ki atıklar artık kayıp değil kazanç, yük değil değer olacak. Ekonomiye can, çevreye nefes katacak. Bu önemli adımın ülkemize, milletimize ve yarınlarımıza hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. #DünyaOrtakEvimiz." ifadelerini kullandı.
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Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi değil; bu topraklara duyduğumuz vefanın, geleceğe olan borcumuzun adıdır.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 24, 2025
Şimdi bu büyük yürüyüş, Depozito Yönetim Sistemi ile yeni bir anlam kazanıyor.
Ne mutlu ki atıklar artık kayıp değil kazanç, yük değil değer olacak. Ekonomiye can,… https://t.co/VN22w6DtOS