Dolar
37.92
Euro
41.01
Altın
3,133.72
ETH/USDT
1,825.00
BTC/USDT
83,439.00
BIST 100
9,523.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

RTÜK Başkanı Şahin'den Ziraat Türkiye Kupası maçının "reytingine" ilişkin açıklama

RTÜK Başkanı Şahin, "ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili 'reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli olup, kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirme çabasından başka bir amaç taşımamaktadır." dedi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
RTÜK Başkanı Şahin'den Ziraat Türkiye Kupası maçının "reytingine" ilişkin açıklama

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü'nü derbide sergilediği mücadele ve elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı "boykot" çağrısının sadece futbolseverlere değil, spor ekonomisine ve yayıncılık sektörüne yönelik manipülatif bir yaklaşım içerdiğini, spor müsabakalarının özünde var olan dostluk, sportmenlik ve centilmenlik değerlerine tamamen aykırı olduğunu kaydeden Şahin, "Bugün ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili 'reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli olup, kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirme çabasından başka bir amaç taşımamaktadır. Gerçek, bilimsel reyting oranları elimize ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de reyting ölçüm sisteminin RTÜK denetiminde, bilimsel yöntemlere dayalı ve uzun vadeli panel uygulamasıyla yürütüldüğünü anımsatan Şahin, televizyon izleme ölçümlerinin RTÜK'ün yetkilendirdiği TİAK AŞ, radyo dinlenme oranı ölçümlerinin ise RİAK AŞ sorumluluğunda yapıldığını aktardı.

Şahin, ülke genelinde 40 ilde, 5 yaş ve üzeri yaklaşık 15 bin kişiyi kapsayan 4 bin haneye yerleştirilen peoplemeter cihazlarıyla toplanan verilerin günlük olarak analiz edildiğini ve bilimsel raporlamalara konu olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Bu sistemde, bireysel çağrıların veya kısa vadeli yönlendirmelerin reyting verileri üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca, izleyici ve dinleyici davranışlarını etkileyen sosyoekonomik statü, cinsiyet, yaş, çalışma durumu ve hanehalkı büyüklüğü gibi değişkenler, reklam stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Araştırma panellerinin hedef nüfusu doğru temsil etmesi zorunluluğu, mevzuat kapsamında denetime tabi tutulmaktadır. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik, güvenilir kaynaklara dayanmayan manipülatif bilgiler, bir kez daha doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın önemini gözler önüne sermiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK Başkanı Şahin'den Ziraat Türkiye Kupası maçının "reytingine" ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile Paris'te görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "boykot çağrılarına" ilişkin açıklama
Mardin'de hortum hasara yol açtı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Benzer haberler

RTÜK Başkanı Şahin'den Ziraat Türkiye Kupası maçının "reytingine" ilişkin açıklama

RTÜK Başkanı Şahin'den Ziraat Türkiye Kupası maçının "reytingine" ilişkin açıklama

Kupada derbinin galibi Galatasaray, yarı finalde Konyaspor'un rakibi oldu

Trabzonspor'dan TFF'ye "iyi niyet" çıkışı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 30 bin 199 polis görev alacak

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 30 bin 199 polis görev alacak
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Alman Pascal Müller, VAR olarak görev yapacak

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Alman Pascal Müller, VAR olarak görev yapacak
Süper Lig'den 4 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 4 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet