logo
Gündem

Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Fikret Delal  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu/AA

Rize

Kentte, hava sıcaklıklarının dünden itibaren düşmesiyle başlayan yağmur, gece saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalarda yerini kara bıraktı.

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.


