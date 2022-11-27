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Rize'de üç metreden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Rize'de bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık üç metre yükseklikten düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muhittin Sandıkçı   | 27.11.2022
Rize'de üç metreden düşen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Rize

Karadeniz Sahil Yolu Rize geçişi Çiftekavak mevkisinde, Polat Y. yönetimindeki 06 FU 8963 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Yaklaşık üç metre yükseklikten balıkçı barınaklarının bulunduğu alana düşen otomobildeki Bilal Çukur (18) ve Mazlum Şentürk (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan sürücü Polat Y. ile araçtaki Berat Aşkın Ulaşın ve Muhammet Yasin Akarsu, Rize'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Rize Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatırken olay yerinde hayatını kaybeden Çukur ve Şentürk'ün cenazeleri Rize Adlı Tıp Kurumuna götürüldü.

Öte yandan kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı.

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