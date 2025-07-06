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Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den, Spotify için başlattıkları inceleme hakkında açıklama

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Spotify hakkında başlattığımız inceleme, kültürel üretimin adil koşullarda sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den, Spotify için başlattıkları inceleme hakkında açıklama

Ankara

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Spotify hakkında başlattıkları incelemenin, kültürel üretimin adil koşullarda sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Amacımız, müzik sektöründe adil rekabetin sağlanması, içerik üreticilerinin eşit koşullarda faaliyet gösterebilmesi ve kültürel çeşitliliğin dijital ortamda korunması." ifadesini kullandı.

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Küle, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanat ve müziğin, toplumların ortak hafızasını şekillendiren, kültürler arasında evrensel bağlar kuran en temel değerler olduğunu bildirdi.

Anadolu topraklarının, yüzyıllar boyunca sanat ve müziğin kalbinin attığı eşsiz bir coğrafya olduğuna işaret eden Küle, "Karacaoğlan'dan Aşık Veysel'e, Hacı Arif Bey'den Neşet Ertaş'a, Zeki Müren'den daha nicelerine uzanan bu köklü kültür, yalnızca kendi halkına değil, tüm insanlığa seslenerek derin izler bırakmıştır. Bu zengin mirasın taşıyıcıları olan sanatçılarımızın emeğine sahip çıkmayı, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir sorumluluk olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Küle, dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde müziğe erişim kolaylaşırken, sanatçıların da bu dönüşüm içinde hak ettikleri değeri görmesi, emeğinin karşılığını adil şekilde almasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Rekabet, sosyal adalet ve fırsat eşitliği bakımından da temel bir ilke"

Kurum olarak, dijital müzik platformlarının, bu hassas dengeyi ne ölçüde gözettiğini yakından takip ettiklerinin altını çizen Küle, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, küresel ölçekte faaliyet gösteren Spotify hakkında başlattığımız inceleme, kültürel üretimin adil koşullarda sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıyor. İnceleme çerçevesinde, platformun fiyatlama politikalarının sektördeki dengeyi nasıl etkilediği, sanatçılara ve içerik üreticilerine yönelik görünürlük uygulamaları, telif haklarının adil dağılımı ve bazı üreticilere sağlanan ayrıcalıklar gibi iddiaları detaylı şekilde değerlendireceğiz. Amacımız, müzik sektöründe adil rekabetin sağlanması, içerik üreticilerinin eşit koşullarda faaliyet gösterebilmesi ve kültürel çeşitliliğin dijital ortamda korunması. Çünkü rekabet, yalnızca ekonomik değil, sosyal adalet ve fırsat eşitliği bakımından da temel bir ilkedir."

Küle, sanatçıların seslerini özgürce duyurabildiği, emeklerinin hakkını bulduğu dijital ekosistemin herkes için ortak kazanım olacağına değinerek, sorumluluk bilinciyle, süreci titizlikle yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.


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