Gündem

PTT ve HGS adını kullanarak dolandırıcılık yapan 12 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "PTT" ve "HGS" adını kullanarak yanıltıcı SMS'ler gönderen, sahte internet siteleri oluşturan 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
PTT ve HGS adını kullanarak dolandırıcılık yapan 12 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari'de "bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, PTT ve HGS adı ile logosunu kullanarak sahte internet sitesi kuran, vatandaşlara "HGS borcunuz var" ve "Teslim alınmamış kargonuz var" şeklinde mesajlar gönderip dolandırıcılık yapan 12 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Şüphelilerin bankalardaki hesap hareketlerinin toplamının 900 milyon lirayı bulduğu belirlendi.

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu kapsamında şüphelilere ait 200 banka ve 30 kripto hesabına el konuldu.

Yakalananlardan 10'u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde jandarma siber ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu operasyonun gerçekleştirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

