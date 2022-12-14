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Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi

Hamdi Çelikbaş   | 14.12.2022
Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38'inci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci maddesi gereğince Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün görevlendirildiği belirtildi.


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