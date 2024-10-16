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Prof. Dr. Ergintav Malatya'daki depremi değerlendirdi: Bu tür depremleri görmeye devam edeceğiz

Prof. Dr. Ergintav, Malatya'nın Kale ilçesindeki 5,9 büyüklüğünde depreme ilişkin, "Kahramanmaraş depremleri çok büyük bir alanı etkiledi. Bu büyük alanlar içerisinde bu tür depremleri görmeye devam edeceğiz." dedi.

Hikmet Faruk Başer  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Prof. Dr. Ergintav Malatya'daki depremi değerlendirdi: Bu tür depremleri görmeye devam edeceğiz Fotoğraf: Sude Şahingöklü/AA

İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Üyesi Prof. Dr. Semih Ergintav, Malatya'nın Kale ilçesindeki 5,9 büyüklüğünde depreme ilişkin, "Depremin olduğu bölge oldukça karışık, birçok fay hattının iç içe olduğu bir zon. O yüzden şu anda fay zonuyla mı yoksa içerideki parçalarla mı ilişkili, bunu anlamaya çalışıyoruz. Aslında biz hala Kahramanmaraş depreminin tüm bölgedeki hareketlendirmesinin etkisini görüyoruz." dedi.

Prof. Dr. Ergintav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya'da meydana gelen sarsıntının Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kırılmayan fay hattına yakın olduğunu söyledi.

Depremin kırılmayan fay hattıyla ilgili olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını aktaran Ergintav, şöyle devam etti:

"Depremin olduğu bölge, oldukça karışık, birçok fay hattının iç içe olduğu bir zon. O yüzden şu anda fay zonuyla mı yoksa içerideki parçalarla mı ilişkili, bunu anlamaya çalışıyoruz. Aslında biz hala Kahramanmaraş depreminin tüm bölgedeki hareketlendirmesinin etkisini görüyoruz. Bu nedenle bu tür depremler bizim için çok sürpriz olmayan depremler oluyor. Ama önceki depremlerle ilişkisini tam anlamamız için biraz daha çalışmamız lazım."

Prof. Dr. Ergintav, bugünkü depremin ardından artçıların yaşanmaya devam ettiğini kaydederek, Kahramanmaraş depremlerinin çok büyük bir alanı etkilediğini, bu büyük alanlar içerisinde bu tür depremleri görmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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