Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında yangın çıkarma teşebbüsünde bulunan kişiye müdahale ederek yakalanmasını sağlayan emekli Jandarma Albay Mehmet Bilgiç'e plaket ve hediye verildiğini bildirdi.
1⃣ Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında yangın çıkarma teşebbüsünde bulunan şahsa müdahale ederek yakalanmasını sağlayan Emekli Jandarma Albay Mehmet Bilgiç, Topçu ve Füze Okulu K.lığımızda ağırlanarak kendisine plaket ve hediye takdim edildi. https://t.co/ryfU4bq9xE pic.twitter.com/CQPUI9or1r— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 31, 2021
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında yangın çıkarma teşebbüsünde bulunan şahsa müdahale ederek yakalanmasını sağlayan Emekli Jandarma Albay Mehmet Bilgiç, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığımızda ağırlanarak kendisine plaket ve hediye takdim edildi. Yangına ilk müdahalede büyük çaba gösteren Emekli Jandarma Albay Mehmet Bilgiç'e teşekkür ediyor, hassasiyeti ve özverisinden dolayı kendisini selamlıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.