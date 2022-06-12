Dolar
17.12
Euro
18.01
Altın
1,871.35
ETH/USDT
1,466.10
BTC/USDT
27,488.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkentte, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları drone ile görüntülendi
logo
Gündem

Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile yılbaşından bu yana aranan, çalıntı ya da ikiz plakalı 9 bin 278 araçla ilgili işlem yapıldığını bildirdi.

Mümin Altaş   | 12.06.2022
Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerindeki taşıt ve trafik güvenliğinin üst düzeye çıkarılması amacıyla kara yollarına 80 bin 901 kamera ve 4 bin 183 PTS yerleştirildi.

Suç olaylarının aydınlatılmasında güvenlik güçlerine büyük kolaylık sağlayan PTS kayıtları sayesinde 1 Ocak-5 Haziran 2022 tarihlerinde bir suç dolayısıyla şikayet edilen 5 bin 442 aranan araç belirlendi, 930 çalıntı araç bulundu.

Ayrıca 8 araç trafikten men edildi, 791 çalıntı plakalı, 2 bin 107 kayıp plakalı olmak üzere toplam 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı.

Plaka Tanıma Sistemi

Polis ve jandarma karakollarına yapılan kayıp, çalıntı, aranan araç/plaka ihbarlarının PTS'ye tanımlanmasının ardından, ihbar edilen aracın sistemin bulunduğu herhangi bir güzergahta seyretmesi halinde polis/jandarma ekiplerine sistem üzerinden alarm gönderiliyor.

Ayrıca hakkında ihbar yapılması koşulu olmaksızın 81 ilin herhangi bir noktasında PTS tarafından ikiz plakalı veya haciz-yakalamalı aracın belirlenmesi halinde, kolluk personeline otomatik alarm gönderilerek aracın tespit edildiği güzergahtaki en yakın polis/jandarma ekiplerinin bölgeye yönlendirilmesi sağlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Eskişehir'de motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı
Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı
Van-İran sınırında düzensiz göçe karşı güvenlik önlemleri üst seviyede

Benzer haberler

Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı

Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı

Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı

PKK/KCK'nın 'ateşin çocukları' oluşumuna yönelik operasyonda 26 gözaltı

Düğün, nişan, asker uğurlamasında havaya ateş açılması olaylarına ilişkin genelge

Düğün, nişan, asker uğurlamasında havaya ateş açılması olaylarına ilişkin genelge
İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da narko-terör operasyonu başlattı

İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da narko-terör operasyonu başlattı
Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 34 bin 112'ye ulaştı

Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 34 bin 112'ye ulaştı