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PKK/KCK operasyonunda tutuklanan belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri hakkında dava

Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu tutuklu 10 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Zeynep Yeşildal  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
PKK/KCK operasyonunda tutuklanan belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri hakkında dava

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın "kent uzlaşısı" stratejisi kapsamında örgüt mensuplarının İstanbul'daki ilçe belediye ve büyükşehir belediye meclis üyelikleri ve belediye başkan yardımcılıklarına yerleştirildiği, bu yöntemle terör örgütünün etkinliğinin artırıldığı ve finansman sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve 5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyesinin aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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