Pitbull cinsi köpeğin ağır yaraladığı genç her köpeği 'pitbull' gibi görüyor
İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı köpek saldırısında yaralanan ve halen vücudunda bu saldırının izlerini taşıyan 24 yaşındaki Muzaffer Akçayır, artık her köpeği "pitbull" gibi gördüğünü belirterek, "Köpek, hayvan aşığıyım ama korkumu yenemiyorum." dedi.
İstanbul
Sahipsiz ya da ağızlıksız gezdirilen köpeklerin saldırılarına maruz kalan vatandaşların şikayetlerinde son dönemde artış yaşanıyor. Bu saldırılarda ağır yaralanan, hatta hayatını kaybedenler görülürken, köpek saldırısına uğrayanlardan birisi de 24 yaşındaki Muzaffer Akçayır oldu.
Beyoğlu'nda 16 Şubat'ta ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Akçayır, bacağından ve sırtından yaralandı. Tedavisinin ardından iyileşse de yürürken aksama yaşayan Akçayır'ın köpek saldırısının ardından korkuları halen sürüyor.
Akçayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyoğlu'nda pitbull cinsi köpeğini tasmasız ve ağızlıksız şekilde gezdiren kişiyi uyardığını ancak bu kişinin uyarılarını dikkate almadığını anlattı.
Semtteki esnafın da kendisini desteklediğini ve köpek sahibini uyardığını belirten Akçayır, aralarında tartışma başlayan kişinin köpeğine "tut" emrini verdiğini öne sürdü. Akçayır, "Ondan sonra zaten kendimi yerde buldum ve 10 dakika boyunca benim için zor bir mücadele başladı." dedi.
Yaşadığı 10 dakikanın kendisine "bir ömür gibi geldiğini" dile getiren Akçayır, o anları şöyle anlattı:
"Esnaf, sopa ve taşlarla ellerinden geleni yaptı. Bir boşluk buldum ve kurtuldum. Kurtuldum derken sırtımdan ısırdı. Duyduğuma göre, sahibi bir komut verdi, köpek beni bırakıp sahibine gitti. Yani ortada şu var, daha önce de komut verebilirdi, bana saldırmayabilirdi. Demek ki bu kasten yapılmış bir şeydi. Benimle beraber 2 kişi daha yaralandı ama onlar hafifti, ben en ağır şekilde yaralandım. Biri kolundan, diğeri göğsünden yaralandı."
Spordan kalan sakatlığı nedeniyle ayağında platin olduğunu belirten Akçayır, köpeğin ısırdığı sırada yaşadığı korkuyla Kelime-i Şehadet getirdiğini anlattı.
"Vücudumda kalıcı hasar oluştu"
Muzaffer Akçayır, kaldırıldığı hastanede görevlilerin kendisine yardımcı olduğunu ve yakından ilgilendiğini söyledi.
En çok platinine zarar gelmesinden korktuğundan bahseden Akçayır, "Doktor, platinime bir şey olursa bana 'yürüyemezsin' demişti. Çok şükür sadece derin yaralarla atlattım. Damarlarımda ve adalelerimde zedelenme oldu. Sonra sürekli hastaneye gidip tedavimi sürdürdüm. Eskisinden daha iyiyim, yaralarım kapandı. Yürürken ayağımda aksama oluyor, yoruluyorum. Eski halime dönmeye, ayağımı güçlendirmeye çalışıyorum." diye konuştu.
Vücudunda kalıcı hasar oluştuğuna işaret eden Akçayır, yara izlerinin geçmeyeceğini ve onlarla bir ömür yaşamak zorunda olduğunu söyledi.
"Saldırgan köpeklerin barınaklara alınmalı"
Muzaffer Akçayır, psikolojik olarak kötü günler yaşadığını da dile getirerek, "Halen korkularım var. En ufak bir köpeği pitbull cinsi köpek gibi görebiliyorum. Ben hayvansever biriyim. Hayvanlara merhamet edelim, sevelim ama artık bitti. Ben korkuyorum. Ben köpek, hayvan aşığıyım ama korkumu yenemiyorum." dedi.
Saldırgan köpeklerin barınaklara alınmasını isteyen Akçayır, kötü sonuçlarla karşılaşılabileceğini belirterek, şöyle devam etti:
"Hayvanseverler bana diyecek ki 'Çok biliyorsun.' Siz biliyorsunuz. Ya siz bizim yerimizde olsaydınız ya siz mağdur olsaydınız ya da sizin ailenizden birinin başına böyle bir şey gelseydi. Siz razı olur muydunuz? Bence olmazdınız, birbirimizi kandırmaya gerek yok. Benim bugün canım yandı, başkasının da canı yanabilir. Öncelikle bunlar için önlem alınmalı. Saldırgan hayvanlar zarar veriyorsa barınaklara götürülür."
Pitbull cinsi köpeğin sahibinin 3 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağını duyduğunu aktaran Akçayır, "İnşallah öyle olur. Olursa da mutlu olurum." dedi.
Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesi, barınaklara verilmesi, iyi bakılması ve hayvanlara merhametli davranılması gerektiğini de vurgulayan Akçayır, köpekleri menfaatleri uğruna köleleştirecek insanlara izin verilmemesini istedi.
Muzaffer Akçayır, "Saldırgan hayvanları sokağa çıkaran insanlar en ağır şekilde cezalandırılmalı. Bir Ayşe bir Duman adlı köpekten daha değersiz olmamalı." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.