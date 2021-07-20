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Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Muhammed Ali Toruntay   | 20.07.2021
Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi sürüyor. Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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