Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2021
Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/bFWutBCqxR