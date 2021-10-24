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Gündem

Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Cankut Taşdan   | 24.10.2021
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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