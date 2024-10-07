Dolar
34.26
Euro
37.65
Altın
2,643.72
ETH/USDT
2,485.50
BTC/USDT
63,607.00
BIST 100
9,071.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Düzce’de STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
logo
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda silah ve mühimmatın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Oğuzhan Sarı  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam eden Mehmetçik, arama tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait silah ve mühimmatı kullanılamaz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ele geçirilen malzemelere ilişkin de şu bilgiler verildi:

"2 AT-4 tanksavar silahı, 13 RPG-7 antitank mühimmatı, 1 RPG-7 antipersonel mühimmatı, 13 RPG-7 sevk fişeği, 19 taarruz tipi el bombası, 1 savunma tipi el bombası, 900 adet 5,56 milimetre piyade tüfeği mühimmatı, 440 PKMS makineli tüfek mühimmatı, 5 adet 82 milimetre havan sis mühimmatı, 3 adet 82 milimetre havan tahrip mühimmatı, 17 adet 82 milimetre havan tapası, 9 adet 81 milimetre havan tahrip mühimmatı, 2 havan barut hakkı, 616 ZU-23 mühimmatı, 1 ZU-23 namlusu, 22 ZU-23 mühimmat kutusu, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) basma düzeneği, 1 adet 60x60 gözetleme dürbünü, 1 lazer mesafe ölçme cihazı, 1 sağlık çantası ve malzemesi, 1 altılı pil bloğu, 2 jelikan."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kabine üyelerinden, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılına ilişkin paylaşım
Üniversite öğrencileri İsrail'i protesto etti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyi ve Fırat Kalkanı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
MSB'den Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

MSB'den Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet