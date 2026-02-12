Dolar
43.65
Euro
51.92
Altın
4,943.53
ETH/USDT
1,909.20
BTC/USDT
65,548.00
BIST 100
14,180.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye'nin çeşitli bölgeleri için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Semih Erdoğdu  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra güney kesimler başta olmak üzere Malatya ve Adıyaman'ın kuzeyi, Elazığ'ın güney ve doğusu, Tunceli ile Diyarbakır'ın kuzeyi, Erzincan'ın güneyi ve Bingöl'de aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların 1700 metre rakım üzerinde kuvvetli, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu gece saatlerinden itibaren Güney Ege ve Batı Akdeniz'de, cuma günü sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli fırtına bekleniyor.

Bugün akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Tokat ve Amasya çevreleri, Gümüşhane ve Artvin'in kuzeyi ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına ve kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan yükseklerde tipi, yer yer kar erimeleriyle birlikte sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Meclisinde toplu ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı
Sabiha Gökçen ocak ayında yolcu sayısını geçen yıla göre yüzde 14 artırdı
İzmir Valiliğinden kuvvetli yağış, taşkın ve lodos uyarısı
Bakan Uraloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 2. Ulaştırma Bakanları Konferansı'nın kapanışında konuştu
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet