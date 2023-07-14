Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın Kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti yürüttü.
Aramalarda, PKK'lı teröristlere ait 3 M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği, bir 12.7 milimetre keskin nişancı silahı, 2 el bombası, 45 el telsizi, 4 dolu şarjör, 2 termal silah üstü dürbün, 2 fotoğraf makinesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi.
Bu silah ve mühimmat kullanılamaz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.