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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Buğrahan Ayhan  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın Kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyeti yürüttü.

Aramalarda, PKK'lı teröristlere ait 3 M-16 piyade tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği, bir 12.7 milimetre keskin nişancı silahı, 2 el bombası, 45 el telsizi, 4 dolu şarjör, 2 termal silah üstü dürbün, 2 fotoğraf makinesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

Bu silah ve mühimmat kullanılamaz hale getirildi.

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