Dolar
29.06
Euro
31.34
Altın
1,978.86
ETH/USDT
2,176.40
BTC/USDT
41,136.00
BIST 100
7,684.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da Anadolu Ajansının "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programında konuşuyor
logo
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören yapıldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak'ta tören düzenlendi.

Ekrem Payan  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören yapıldı

Şırnak

23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehit Emir'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar'ın okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehidin naaşı hava yoluyla Ankara'ya uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, vali yardımcıları Ahmet Kavanoz, Hasan Hüseyin Alpaslan ve Talha Altuntaş, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca dün düzenlenen saldırı sonucu Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğunu duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir ve Aydın'da Kafes-18 Operasyonu kapsamında 28 şüpheli gözaltında
Dışişleri Bakanlığı: Gazze'den 8 Ekim'den bu yana 1047 kişi tahliye edildi
3 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Meriç'in "sigortası" Kanal Edirne, taşkınlara karşı güçlendiriliyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören yapıldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören yapıldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Haydar Aliyev, vefatının 20. yılında anılıyor

Yurdun birçok şehrinde vatandaşlar ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine tepki gösterdi

Yurdun birçok şehrinde vatandaşlar ABD'nin BMGK'de Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesine tepki gösterdi
İstanbul Valisi Gül, Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitlerini andı

İstanbul Valisi Gül, Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitlerini andı
491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

491 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet