Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,198.10
BTC/USDT
16,529.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın şehit olduğunu bildirdi.

İsa Toprak   | 26.11.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yıldız'ın kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu
'TRT World Citizen Ödülleri' sahiplerini buldu
Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu
Muğla'da yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı

Benzer haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

MSB, Yunanistan sınırında 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Öğretmenler Günü'nde unutulmadı

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Öğretmenler Günü'nde unutulmadı
Milli Savunma Bakanı Akar: S-400 yerinde ve kullanılmaya hazır

Milli Savunma Bakanı Akar: S-400 yerinde ve kullanılmaya hazır
Terör örgütü YPG/PKK'ya "cezalandırma atışları" yapıldı

Terör örgütü YPG/PKK'ya "cezalandırma atışları" yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet