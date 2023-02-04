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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İsa Toprak   | 04.02.2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terörle mücadeleyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede son olarak 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Aynı bölgede son 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, "Kar, boran, fırtına dinlemeden teröristlerin inlerine girmeye devam eden kahraman Mehmetçiklerimizi gururla selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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