Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Mehmetçiğin bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 6, 2024
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve… pic.twitter.com/N1UibYhlGU
Arama-tarama faaliyetlerinde, 2 AT-4 tanksavar silahı, 2 zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 6 AK-47 piyade tüfeği, bir dragunov keskin nişancı silahı, 2 tabanca, 60 zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 840 5,56 mm mühimmatı, bir kutu 7,62 mm mühimmatı, infilaklı fitil, RPG-7 roketatar dürbünü, el dürbünü ve 2 gündüz görüş dürbününün ele geçirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.