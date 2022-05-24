Dolar
16.05
Euro
17.20
Altın
1,860.89
ETH/USDT
1,960.90
BTC/USDT
29,320.00
BIST 100
2,386.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pençe-Kilit bölgesinde başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı

Pençe-Kilit bölgesinde, yoğun yağış ve sise rağmen devam eden operasyonlarda bir grup teröristin mağarada sıkıştırıldığı, "teslim ol” çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Sarp Özer   | 24.05.2022
Pençe-Kilit bölgesinde başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğunu açıkladığı Pençe-Kilit bölgesinde operasyonlara hız verildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandolar bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdı. Komandoların "teslim ol" çağrısına teröristler ateşle karşılık verdi. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan teröristlerin düzenlediği saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü

Benzer haberler

Pençe-Kilit bölgesinde başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı

Pençe-Kilit bölgesinde başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattına gidiyor

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 asker şehit oldu

Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi
Etkisiz hale getirilen teröristin "turuncu kategori"de olduğu belirlendi

Etkisiz hale getirilen teröristin "turuncu kategori"de olduğu belirlendi
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi