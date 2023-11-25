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Pazar-Hemşin kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor

Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle Pazar-Hemşin kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ramazan Yıldırım  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
Pazar-Hemşin kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Rize

Pazar-Hemşin kara yolunun Papatya köyü mevkisinde yağışların ardından heyelan meydana geldi. Yol, yamaçtan kopan toprak birikintisi dolayısıyla ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri, iş makineleri yardımıyla yola sürüklenen toprak birikintisi ve ağaçları temizledi.

Çalışmanın ardından yol, tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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