Pazar-Hemşin kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor
Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle Pazar-Hemşin kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Rize
Pazar-Hemşin kara yolunun Papatya köyü mevkisinde yağışların ardından heyelan meydana geldi. Yol, yamaçtan kopan toprak birikintisi dolayısıyla ulaşıma kapandı.
Karayolları ekipleri, iş makineleri yardımıyla yola sürüklenen toprak birikintisi ve ağaçları temizledi.
Çalışmanın ardından yol, tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.