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Palandöken'de turistleri taşıyan midibüs devrildi, 25 kişi yaralandı

İsmail Hakkı Demir   | 03.02.2022
Palandöken'de turistleri taşıyan midibüs devrildi, 25 kişi yaralandı

Erzurum

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi bölgesinde turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Ebubekir Aras yönetimindeki 25 S 0447 plakalı midibüs, bir otelin müşterilerini havalimanına götürürken kayak merkezinin virajlar bölgesinde devrildi.

Kazada, kentte kayak tatili yaptıkları öğrenilen ve aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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