Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Osmaniye
Osmaniye-Adana kara yolunda faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Olay yerine Osmaniye merkez ve ilçeler ile Adana ve Hatay'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.