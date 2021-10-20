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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ümit Kahrıman   | 20.10.2021
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Ümit Kahrıman/AA

Osmaniye

Osmaniye-Adana kara yolunda faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine Osmaniye merkez ve ilçeler ile Adana ve Hatay'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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