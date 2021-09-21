Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Giresun çevrelerinde, gece Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Söz konusu yağışların yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Samsun ve Ordu'da yerel kuvvetli yağış
Öte yandan bugün öğleden sonra iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yağışların bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Meteorolojiden fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de bugün rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.