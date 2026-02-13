Dolar
43.74
Euro
51.85
Altın
4,971.44
ETH/USDT
1,937.70
BTC/USDT
66,179.00
BIST 100
14,221.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Organize suç örgütlerine yönelik 12 ildeki operasyonlarda 109 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, 15 organize suç örgütüne yönelik 12 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 438 milyon lira hareketlilik bulunan 109 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Organize suç örgütlerine yönelik 12 ildeki operasyonlarda 109 şüpheli yakalandı

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca 12 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyonlarda "göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti, nitelikli hırsızlık ve insan ticareti" suçundan gözaltına alınan 109 şüpheliden 61'inin tutuklandığı, 38'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerine devam edildiği kaydedildi.

Hesaplarında 438 milyon lira hareketlilik bulunan şüphelilerin, Aydın'da tefecilik ve göçmen kaçakçılığı, Gaziantep'te insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık, Diyarbakır'da organize nitelikli hırsızlık, Kırklareli, Manisa ve Van'da göçmen kaçakçılığı, İzmir'de nitelikli dolandırıcılık, Bolu, Şanlıurfa ve Denizli'de tefecilik, Antalya ve Ankara'da organize uyuşturucu ticareti yaptıklarının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemesi sonucunda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konulduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Mısır'da mevkidaşı Tümgeneral Saqr ile görüştü
TDK "Konuşma Dili Olarak Türkçe Çalıştayı" düzenleyecek
İstanbul merkezli 5 ildeki hayali ihracat ve ithalat operasyonunda 29 zanlı gözaltına alındı
Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda 93 vergi müfettişi gözaltına alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Organize suç örgütlerine yönelik 12 ildeki operasyonlarda 109 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütlerine yönelik 12 ildeki operasyonlarda 109 şüpheli yakalandı

TÜRKSAT, uydularıyla "afetlerin kalbinde" kurumlara destek sağlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet