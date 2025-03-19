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Ordu'nun bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Hayati Akçay  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Ordu'nun bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi

Ordu

Valilikten yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın için eğitime ara verildiği ifade edildi.


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