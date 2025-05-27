Ordu'da boğazına erik kaçan lise öğrencisi Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Ordu'da boğazına erik kaçan 15 yaşındaki lise öğrencisi, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Ordu
Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, doğalgaz malzemeleri satan iş yerinde staj yapan 15 yaşındaki lise öğrencisi Salim Can Ateş'in yediği erik soluk borusuna kaçtı.
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Ateş'in nefes almakta zorlandığını fark eden iş yeri sahibi Bekir Bayar, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun boğazındaki eriğin çıkmasını sağladı.
Salim Can Ateş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.