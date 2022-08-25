ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden şarkıcı Gülşen'in sözlerine tepki
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Yamak "Toplumumuzu ve neslimizi ifsat etmeyi kendine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm imam hatip okulu mezunlarını ve mensuplarını halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz" dedi.
Ankara
Fatih'te bulunan ÖNDER Genel Merkezi'nde yapılan basın açıklamasında konuşan Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Yamak, imam hatip okullarının ülkenin eğitim hayatına zenginlik katan ve özgün bir eğitim modeli olarak geçmişten bugüne kadar milyonlarca öğrenci yetiştiren okullardan olduğunu söyledi.
Yamak, bu okulların, ülkenin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına ciddi katkıları olan eğitim kurumları olduğunu belirterek, "Bu okullar kurulduğu günden itibaren milletimizin yoğun teveccühüne mazhar olmuş, milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirmiştir. İmam hatip okullarında yetişen milyonlarca genç bugün eğitimden kültüre, spordan sanata, siyasetten teknolojiye kadar her alanda göğsümüzü kabartan çalışmalara ve başarılara imza atmaktadır." diye konuştu.
İmam hatip okullarının; öğrencisi, öğretmeni ve müfredatı ile bu ülkenin Milli Eğitim sisteminin bir parçası olduğuna dikkati çeken Yamak, eğitim sistemi içinde farklı kademelerde birçok farklı okul türü bulunduğunu, imam hatip okullarının da bunlardan biri olduğunu anlattı.
Yamak, imam hatip okullarında eğitim almak isteyen her bir vatandaşın tercihinin tıpkı diğer okul türlerini tercih edenlerde olduğu gibi temel bir hak olduğunu bildirdi.
"İmam hatip okulları siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacak"
Bu hususun temel insan hakları ve anayasa açısından gayet açık olduğunu, imam hatip okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilere yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli gördüklerini ifade eden Yamak, "İmam hatip okulları, her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerine değinen Yamak, şunları kaydetti:
"Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. Bugün imam hatip okullarımızda okuyan yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda 10 milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsat etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm imam hatip okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz. Cumhuriyet savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikayetçi olacağız."
ÖNDER Ankara İmam Hatipliler Derneği
Grup adına dernek binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Uğur Korkmaz da imam hatip okullarının geçmişten bugüne milyonlarca öğrenci yetiştirdiğini söyledi.
İmam hatiplilerin her türlü ayrıştırıcı yaklaşımlardan uzak ve çirkin tavırların karşısında durduğunu, bu okulların her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündemde yerini korumaya devam edeceğini belirten Korkmaz şunları kaydetti:
"Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması, toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına, aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. İnsan ahlakına, insan olma şartlarına ve fıtratına saygısızlıktır. Biz burada bu mevzuyu savunmaya çıktık ama bu mesele bir insanlık meselesidir. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. Bugün imam hatip okullarımızda okuyan yaklaşık bir buçuk milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda on milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmiş bulunuyor. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna çok net ve açık bir şekilde duyuruyoruz."
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki
Öte yandan, Konya, Aksaray, Karaman, Afyonkarahisar, Hakkari, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Niğde, Sivas, Kırşehir, Kayseri ve Nevşehir'de ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen hakkında, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hukuki süreç başlattı.
Isparta ve Burdur'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen hakkında, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hukuki süreç başlattı.
Isparta'daki dernekten yapılan yazılı açıklamada, imam hatip okullarının, öğrencisi, öğretmeni ve müfredatı ile ülkenin eğitim sisteminin bir parçası olduğu belirtildi. Eğitim sisteminin içinde farklı kademelerde birçok farklı okul türü olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İmam Hatip Okulları da bu okullardan biridir. Okul türleri içinde imam hatip okullarını tercih ederek bu okullarda eğitim almak isteyen her bir vatandaşımızın tercihi, tıpkı diğer okul türlerini tercih eden vatandaşlarımızda olduğu gibi temel bir haktır ve saygıya layıktır. Bu husus temel insan hakları ve anayasamız açısından gayet açıktır. İmam hatip okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz. Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz."
Burdur
Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda grup adına açıklama yapan Mehmet Erdoğan, imam hatip okullarının eğitim hayatına zenginlik katan okullar olduğunu söyledi.
Saygısızca yaklaşım için tüm imam hatip okulu mezunlarını hukuk önünde hesap sormaya davet eden Erdoğan, "ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde bugün tüm illerimizde yapılan bu basın açıklamasını bizler de Burdur'da sizlerle paylaşıyoruz. Ardından Cumhuriyet Savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikayetçi olacağız." dedi.
Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'teki ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
Diyarbakır'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Siraceddin Öztoprak, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, imam hatip okullarının ülkenin eğitim hayatına zenginlik kattığını, özgün bir eğitim modeliyle geçmişten günümüze kadar milyonlarca öğrenci yetiştirdiğini söyledi.
İmam hatip okullarının ülkenin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına ciddi katkısı olan eğitim kurumları olduğunu belirten Öztoprak, bu okulların kurulduğu günden bugüne milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirdiğini ifade etti. Öztoprak, şöyle konuştu:
"Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması, toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz."
Mardin
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdulsamet Yılmaz da dernek binasında, imam hatip okullarında yetişen milyonlarca gencin eğitimden kültüre, spordan sanata, siyasetten teknolojiye kadar her alanda güzel çalışmalara ve başarılara imza attığını belirtti. Yılmaz, şöyle devam etti:
"İmam hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz."
Açıklamanın ardından Yılmaz ve bazı dernek üyeleri, Mardin Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.
Batman
Önder Batman İmam Hatipliler Derneği Başkanı Nezir Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, imam hatip okullarının öğrencisi, öğretmeni ve müfredatı ile bu ülkedeki eğitim sisteminin bir parçası olduğunu anlattı. Eğitim sisteminin içinde farklı kademelerde birçok farklı okul türü olduğunu, imam hatip okullarının da bunlardan biri olduğunu dile getiren Ceylan, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Okul türleri içinde imam hatip okullarını tercih ederek bu okullarda eğitim almak isteyen her bir vatandaşımızın tercihi, tıpkı diğer okul türlerini tercih eden vatandaşlarımızda olduğu gibi temel bir haktır ve saygıya layıktır. Bu husus temel insan hakları ve anayasamız açısından gayet açıktır. İmam hatip okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz."
Siirt
Önder Siirt İmam Hatipliler Derneği Başkan Yardımcısı Musa Doğrusever ve dernek üyeleri de Bahçelievler Mahallesi Halid Bin Velid Camisi bahçesinde açıklama yaparak şunları kaydetti:
"Bugün imam hatip okullarımızda okuyan yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda on milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."
Doğrusever, daha sonra Siirt Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.
Tokat
Tokat'ta ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen'e, konserinde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Tokat Şube Başkanı Muzaffer Katar, dernek binasında yaptığı açıklamada, imam hatip okullarının özgün bir eğitim modeli olarak geçmişten bugüne kadar milyonlarca öğrenci yetiştiren okullar olduğunu söyledi.
İmam hatip okullarının ülkenin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına ciddi katkıları olan eğitim kurumları arasında bulunduğuna işaret eden Katar, "Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere çirkin itham ve iftiralarda bulunması, toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına, aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyor, kendisini şiddetle kınıyoruz." dedi.
Şarkıcı Gülşen hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Şarkıcı Gülşen söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.