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Ömer Uğur Gençcan, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden seçildi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçimde daire başkanlığına yeniden seçildi.

İsmet Karakaş   | 15.02.2023
Ömer Uğur Gençcan, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanlığına yeniden seçildi

Ankara

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Gençcan'ın görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin başkanını belirlemek için seçim yapıldı.

Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğunun oyunu alan Gençcan, yeniden Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin başkanı oldu.

Öz geçmiş

Ömer Uğur Gençcan, 1958'de Buldan'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1979'da mezun olan Gençcan, İzmir hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Şebinkarahisar'da ağır ceza mahkemesi üyeliği, Ağrı, Ayaş hakimliği ve Yargıtay tetkik hakimliği
görevlerinde bulunan Gençcan, 2005'te Yargıtay üyeliğine, 2015'te de Yargıtay 2. Hukuk Dairesi başkanlığına seçilmişti.

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