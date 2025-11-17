Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bu eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.
Ankara
MEB'in takvimi doğrultusunda birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım'da uygulandı.
Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.
Ara tatilin ardından bugün itibarıyla merkez ve tüm ilçelerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı.
2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sonlanacak.
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatil sonrası öğrencilere mesaj
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil sonrası öğrencilere mesajında "Sevgili öğrencilerim, unutulmamalıdır ki her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir. Hedefleri gerçeğe dönüştürmek ise gayretle çalışmaktan geçer. Sizlere her daim güveniyoruz ve hedeflerinize giden yolda yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Tekin, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, ara tatil sonrası ilk ders zilinin bugün çaldığını, öğrencilerin neşeli seslerinin okullarda yankılandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Sevgili öğrencilerim, unutulmamalıdır ki her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir. Hedefleri gerçeğe dönüştürmek ise gayretle çalışmaktan geçer. Sizlere her daim güveniyoruz ve hedeflerinize giden yolda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle yeni bir haftaya başlayan eğitim ailemize iyi haftalar diliyorum."
Adana, Mersin ve Hatay'da okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
Adana'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler okulların yolunu tuttu.
Seyhan ilçesinde sabah saatlerinde Cebesoy İlkokulu'na giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştu.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflarına alındı.
Mersin
Mersin'de de tatilin ardından okullarda ilk ders zili çaldı.
Yenişehir İlkokulu'nda bir araya gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuyup sınıflarında derse başladı.
Hatay
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Nezahat Çeçen İlkokulu öğrencileri, tatil sonrasında arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldi.
Bazı öğrenciler, öğretmenlerine sarılarak hasret giderdi.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflardaki sıralarına geçti.
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
Van'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler okulların yolunu tuttu.
İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde TEV-İfakat Yavuz Ortaokulu'na giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştu.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflarına alındı.
Muş
Muş'ta 2025–2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler yeniden dersbaşı yaptı.
Kent merkezindeki Türk Telekom İlkokulu/Ortaokulunda ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler öğretmenleri eşliğinde sınıflarına geçti.
Okul Müdürü Bedrettin Can da sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti, yeni dönemin verimli geçmesi temennisinde bulundu.
Bitlis
Bitlis ve ilçelerinde yaklaşık 98 bin öğrenci ve 5 bin 440 öğretmen, ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.
Ara tatilin ardından arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın sevincini yaşayan öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına alındı.
İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, ilk ara tatilin sona erdiğini belirterek öğrencilere yeni dönemde başarı diledi.
Hakkari
Hakkari'de de tatilin ardından okullarda ilk ders zili çaldı.
Kentteki 441 okulda eğitim gören 69 bin 17 öğrenci ve 3 bin 996 öğretmen dersbaşı yaptı.
Sabah saatlerinde okullarına giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşadı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.