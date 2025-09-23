Dolar
Gündem

Öğretmen ve öğrencilere yönelik umre turları için başvurular başladı

Diyanet İşleri Başkanlığınca ara ve yarıyıl tatilleri dönemlerini kutsal topraklarda geçirmek isteyen öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen umre turları için başvurular başladı.

Fırat Taşdemir  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Öğretmen ve öğrencilere yönelik umre turları için başvurular başladı

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, birinci dönem ara tatil kapsamında 8 Kasım'da başlayacak 7 günlük umre programı için başvurular 9 Ekim'e kadar alınacak.

Yarıyıl tatilinde 7 ve 11 günlük olarak düzenlenecek umre programları için 11 Aralık'a kadar başvurulabilecek, gidişler ise 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Başvurular, il ve ilçe müftülükleri veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Umre programlarına yönelik daha fazla bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, "https://hac.gov.tr" adresinden detayları öğrenebilecek.



