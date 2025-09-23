Öğretmen ve öğrencilere yönelik umre turları için başvurular başladı
Diyanet İşleri Başkanlığınca ara ve yarıyıl tatilleri dönemlerini kutsal topraklarda geçirmek isteyen öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen umre turları için başvurular başladı.
Ankara
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, birinci dönem ara tatil kapsamında 8 Kasım'da başlayacak 7 günlük umre programı için başvurular 9 Ekim'e kadar alınacak.
Yarıyıl tatilinde 7 ve 11 günlük olarak düzenlenecek umre programları için 11 Aralık'a kadar başvurulabilecek, gidişler ise 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
Başvurular, il ve ilçe müftülükleri veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Umre programlarına yönelik daha fazla bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, "https://hac.gov.tr" adresinden detayları öğrenebilecek.
