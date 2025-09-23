Emine Erdoğan, Türkevi'nin yakınına kurulan simit standını ziyaret etti
BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kurulan simit standını ziyaret etti.
Ankara
Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu marjında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" temalı yan etkinliğin ardından yürüyerek Türkevi'ne geçti.
- Emine Erdoğan: BM bünyesinde ailenin güçlendirilmesine dair çalışmaları koordine edecek bir yapı hedeflenmelidir
- Emine Erdoğan: Anadolu'daki yaşam sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada bir yol haritasıdır
Bu sırada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı için Türkevi'nin yakınında kurulan simit standını ziyaret eden Emine Erdoğan, stanttaki görevlilerle bir süre sohbet etti.
Stanttan bir tane simit alan Emine Erdoğan, simidin ABD'de yaygın olarak tüketilen "bagel"e rakip olduğunu ifade etti.
"Anadoludakiler" projesinin tanıtımı için simidin yanı sıra New Yorklulara yapılacak başka ikramlar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne girdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.