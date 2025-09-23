Dolar
Gündem

Emine Erdoğan, Türkevi'nin yakınına kurulan simit standını ziyaret etti

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kurulan simit standını ziyaret etti.

Orhan Onur Gemici  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Emine Erdoğan, Türkevi'nin yakınına kurulan simit standını ziyaret etti Fotoğraf: TCCB / Mustafa Kamacı

Ankara

Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu marjında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" temalı yan etkinliğin ardından yürüyerek Türkevi'ne geçti.

Bu sırada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı için Türkevi'nin yakınında kurulan simit standını ziyaret eden Emine Erdoğan, stanttaki görevlilerle bir süre sohbet etti.

Stanttan bir tane simit alan Emine Erdoğan, simidin ABD'de yaygın olarak tüketilen "bagel"e rakip olduğunu ifade etti.

"Anadoludakiler" projesinin tanıtımı için simidin yanı sıra New Yorklulara yapılacak başka ikramlar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne girdi.

