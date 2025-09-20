Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,472.20
BTC/USDT
115,676.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, TEKNOFEST

Bakan Kacır: TEKNOFEST yarışmalarına 1 milyon 200 bin katılımla dünyada eşi benzeri olmayan bir rekora imza atıyoruz

Bakan Kacır, TEKNOFEST'in ilk yıllarından bu yana teknoloji yarışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek "Bu yıl gerçekleşen 64 yarışmaya 1 milyon 200 bin yarışmacımız katıldı. Dünyada eşi benzeri olmayan bir rekora hep birlikte imza atıyoruz" dedi.

Doğukan Gürel  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Bakan Kacır: TEKNOFEST yarışmalarına 1 milyon 200 bin katılımla dünyada eşi benzeri olmayan bir rekora imza atıyoruz Fotoğraf: Berke Bayur / AA

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da gerçekleştirilen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Patentle Türkiye 4. Üniversiteler Patent Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Yarışmada başarılı olanlar, ödüllerini Bakan Kacır'ın elinden aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Dünyada eşi benzeri olmayan bir rekora hep birlikte imza atıyoruz"

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in 8 yılda 13 kez gerçekleştirildiğini ve genç kuşakların Milli Teknoloji Hamlesi'ne katılımı için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

TEKNOFEST'in ilk yıllarından bu yana teknoloji yarışmaları gerçekleştirdiklerini aktaran Kacır, "İlk yıl 14 yarışma düzenlemiş, bu yarışmalarda 20 bin yarışmacımızın projelerine şahitlik etmiştik. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 64 yarışmaya 550 binden fazla takımda 1 milyon 200 bin yarışmacımız katıldı. Dünyada eşi benzeri olmayan bir rekora hep birlikte imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu teknolojilerin geliştirilmesinde en önemli süreçlerden birisinin de fikri mülkiyet olduğuna işaret eden Kacır, "Türk Patent ve Marka Kurumumuz ve bakanlık olarak yürüttüğümüz çalışmalar Türkiye'nin fikri mülkiyet kapasitesini büyük bir ivmeyle yükseltiyor. 22 yıl öncesinde Türkiye'nin fikri mülkiyet portföyü yaklaşık 93 bindi. Şimdi 2 milyonun üzerinde fikri mülkiyete sahip bir ülkeyiz." dedi.

"Geçtiğimiz yıl 10 binden fazla patent başvurusu yapıldı"

Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"O dönemlerde bir yıl boyunca Türkiye'de yapılan patent başvurusu sayısı sadece 414'tü. Geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumumuza 10 binden fazla patent başvurusu yapıldı. Bu yükselişi Patentle Türkiye yarışmamızda da görüyoruz. İlk yıl 500'e yakın patent başvurusu yapılmışken bu yarışmada bu yıl 800'ü aştık. Önümüzdeki dönemde Türk gençliğinin araştırma, geliştirme, inovasyon yolculuğuna attığı adımlarla birlikte Türkiye'nin en önemli zenginliklerinden biri olan fikri mülkiyet hazinemiz büyümeye devam edecek. Biz bu yolda gençlerimizin buluşçularımızın her daim yanında olacağız."

Son 22 yılda dev bir AR-GE ekosistemi inşa ettiklerini söyleyen Bakan Kacır, Türkiye'deki teknoparkların sayısını 2'den 113'e, teknoparklarda AR-GE yapan firma sayısını 56'dan 11 bin 500'e çıkardıklarını ayrıca AR-GE insan kaynağını 29 binden 292 bine yükselttiklerini ifade etti.

Kacır, Patentle Türkiye 4. Üniversiteler Patent Yarışması Ödül Töreni'nin ardından "TÜRKPATENT ISIF'25" ödül törenine katılarak burada da ödül takdim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özel'in, Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin iddialarına yanıt
İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışlara karşı uyardı
Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
İstanbul'da özel hastanede anne adaylarının onayı olmadan ilaçla doğum iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Kayseri'de sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın hastanede hayatını kaybetti

Benzer haberler

AA Grafik ekibi TEKNOFEST'te tecrübelerini paylaştı

AA Grafik ekibi TEKNOFEST'te tecrübelerini paylaştı

Ticaret Bakanı Bolat: TEKNOFEST, Türkiye’nin başarılarını ve coşkusunu yaşamak isteyenler için bir gurur tablosu

Bakan Kacır: TEKNOFEST yarışmalarına 1 milyon 200 bin katılımla dünyada eşi benzeri olmayan bir rekora imza atıyoruz

Astronot Gezeravcı: Dezavantajlı konuma düşmüş bireylerin ayağa kaldırılmasıda Yeşilay'ın çabaları mümtaz

Astronot Gezeravcı: Dezavantajlı konuma düşmüş bireylerin ayağa kaldırılmasıda Yeşilay'ın çabaları mümtaz
Bakan Kacır: AA tüm dünyaya TEKNOFEST'i, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunu çok dilli yayınlarda duyuruyor

Bakan Kacır: AA tüm dünyaya TEKNOFEST'i, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunu çok dilli yayınlarda duyuruyor
TEKNOFEST'te öğrenciler "Akıllı Şehirler ve Ulaşım Teması" ile dereceye girmek için yarıştı

TEKNOFEST'te öğrenciler "Akıllı Şehirler ve Ulaşım Teması" ile dereceye girmek için yarıştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet