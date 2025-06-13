Öğretmen nefes borusuna kraker kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Uşak'ta nefes borusuna kraker kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Uşak
Mehmet Sadık Boz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hanifi Çek'in nefes borusuna kraker kaçtı.
Teneffüste yaşanan olayda baygınlık geçiren Çek'in nefes almakta zorlandığını fark eden nöbetçi öğretmen Aytül Doruk, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.
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Çocuk, soluk borusuna kaçan krakerin çıkmasının ardından rahat nefes almaya başladı.
Yaşananlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, yere yığılan öğrencinin etrafına arkadaşlarının toplanması, odadan çıkan öğretmenin durumu fark edince koşarak gelmesi ve Heimlich manevrası uygulaması, krakerin çıkmasının ardından öğrenciyi kontrol etmesi ve sarılması yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.