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Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan dün hareket eden mısır yüklü Razoni gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştığını duyurdu.

Muhammed Ali Toruntay   | 02.08.2022
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı Fotoğraf: Celal Güneş - AA

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir." bilgisi verildi.


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Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı
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