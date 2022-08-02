Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan dün hareket eden mısır yüklü Razoni gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştığını duyurdu.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir." bilgisi verildi.
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Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir. pic.twitter.com/ay7zmTfrzT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2022
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