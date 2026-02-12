Ödemiş'te devrilen çam ağacı okulun bahçe duvarında hasara neden oldu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde devrilen çam ağacı bir okulun bahçe duvarında hasara neden oldu.
İzmir
İlçede aralıklarla etkili olan sağanakta Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'ndaki bir çam ağacı, Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçe duvarına devrildi.
İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınan alanda belediye ekipleri çam ağacını keserek kaldırdı.
Ağacın devrilmesi nedeniyle bahçe duvarında hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.