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Nevşehir'de otomobilin direğe çarparak ikiye bölünmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsünün öldüğü, beraberindeki üç kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Behçet Alkan  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Nevşehir'de otomobilin direğe çarparak ikiye bölünmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Nevşehir

Derinkuyu-Gülağaç kara yolunda seyir halinde olan Yusuf Y. yönetimindeki 18 LF 498 plakalı otomobil, Yazıhüyük Kavşağı yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki parçaya bölünen otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, beraberindeki üç kişi yaralandı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Öte yandan kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, otomobilin yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarparak savrulduğu görülüyor.

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