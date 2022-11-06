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N Kolay 44. İstanbul Maratonu start alıyor. N Kolay 44. İstanbul Maratonu start alıyor.
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N Kolay 44. İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatıldı

İstanbul'da N Kolay 44. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 06.11.2022
N Kolay 44. İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatıldı Fotoğraf:Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

Maraton parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu.

Güzergah kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de araç girişi kesildi. Trafik polisleri dubalarla trafiği yavaşlattıktan sonra yolu kapattı.

Sürücüler, alternatif güzergah olarak Nuhkuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yönlendirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yollar, saat 12.30'dan itibaren kademeli olarak trafiğe açılacak.

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