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Muş'ta ısınan hava hayvanlarını merada otlatan besicileri sevindiriyor

Muş'ta besiciler, havaların tekrar ısınmasının etkisiyle hayvanlarını merada otlatmaya devam ediyor.

Sabri Yıldırım  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Muş'ta ısınan hava hayvanlarını merada otlatan besicileri sevindiriyor Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Küçük ve büyükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte havaların yeniden ısınması, en çok besicileri sevindiriyor.

Hayvanlarını meralarda otlatmayı sürdüren besiciler, bu sayede yem ve samandan tasarruf ediyor.

Yaygın beldesinde besicilik yapan Yılmaz Bingöl, hayvanların kış boyunca kapalı alanlarda kaldığını söyledi.

Bu durumun maliyetli olduğunu belirten Bingöl, "Havanın sıcak olması besiciler için çok önemli. Çünkü yem bitkilerinin maliyeti oldukça yüksek. Hayvanların merada beslenmesi bizi ekonomik açıdan olumlu etkiliyor. Yemden, zamandan tasarruf ediyoruz. Hayvanları akşam saatlerine kadar otlatıyoruz. 200 küçükbaş hayvanım var. Aralık ayına girmemize rağmen hava sıcak geçiyor. Dağlar açık ve kar yok. Aralık ayının sonuna kadar hava sıcaklıklarının böyle gitmesi için dua ediyoruz." diye konuştu.

Ramazan Mutlu ise havanın sıcak geçmesinin kendileri açısından iyi olduğunu belirterek, "Meralar yemyeşil. Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlarımızı otlatıyoruz. Şu anda hayvanlarımıza yem vermiyoruz. Çünkü bir hafta önce etkili olan yağmurun ardından otlak alanlarımıza hayvanlarımızı doyuracak kadar ot var." dedi.

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Muş'ta ısınan hava hayvanlarını merada otlatan besicileri sevindiriyor

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