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Muşlu aileler DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muş'ta, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına "teslim olun" çağrısında bulundu.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Muşlu aileler DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Evlatlarına kavuşma ümidiyle eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi.

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Aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Eylem boyunca çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, evlatlarının teslim olmasını istedi.

Oğlu için eyleme katılan Şahinaz Özcan, gazetecilere, oğlundan 8 yıldır haber alamadığını söyledi.

Oğlunu DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan isteyen Özcan, "Onların da çocukları var, bir saat eve geç geldiklerinde nasıl dayanıyorlar. Benim oğlum 8 yıldır eve gelmiyor. Bu, Kürt davası değil. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel, devlete teslim ol." dedi.

Yıllardır oğlundan haber alamadığını belirten Alaattin Koçhan ise "Herkesin çocuğu evine dönsün. Cezası olan cezasını çeksin, olmayan evine dönsün. Artık dayanamıyoruz. Bu hasretlik bize zor geliyor. Onun için büyüklerden rica ediyorum, bu işi çözsünler." diye konuştu.

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