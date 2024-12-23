Dolar
35.21
Euro
36.73
Altın
2,612.65
ETH/USDT
3,282.90
BTC/USDT
93,296.00
BIST 100
9,626.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi

Muğla'daki ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot, doktor ve sağlık personelinin cenazesi defnedildi.

Serkan Avci, Yakup Sağlam  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi

Mersin

Muğla'daki ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot Bayram Çiçek'in cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi. 

Menteşe ilçesinde, dün Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitirenlerden pilot Çiçek'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Naaşı ambulansla Mut ilçesine getirilen Çiçek için Kale Mahallesi Laal Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Çiçek'in eşi Gülay, oğlu Gökberk, ailesi ve yakınları ile Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, ilçe belediye başkanları, bazı kamu kurumu ve siyasi partilerin yöneticileri katıldı.

Törende Gülay Çiçek, eşinin fotoğrafını öpüp tabutuna sarıldı.

Bayram Çiçek'in cenazesi, İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın ardından Hacınuhlu Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Ölen doktor ve sağlık personelinin cenazesi Antalya'da defnedildi

Ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden Dr. Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal'ın cenazesi, Antalya'da toprağa verildi.

Ambulans helikopterde yaşamını yitirenlerden Dr. Coşkun ve sağlık personeli Saykal'ın cenazeleri, düzenlenen anma töreninin ardından Kurşunlu Mezarlığı Camisine getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Coşkun ve Saykal'ın cenazeleri, Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Coşkun ve Saykal'ın ailesinin yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Antalya Valisi Hulusi Şahin, kent protokolü ve sağlık çalışanları katıldı.

Muğla'da dün sabah saatlerinde Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara'nın güneyi için kuvvetli yağış uyarısı
Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi
Belgrad Ormanı'nda sözleşmesi biten İBB'nin ekipleri tahliye edildi
İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin önceliği her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski'yi kabul etti

Benzer haberler

Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi

Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi

Mersin'de kurulan mezat antika tutkunlarını buluşturuyor

Mersin'deki "Zincir" operasyonunda 91 şüpheli tutuklandı

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
İlk yarıyı kapatan İlkem Yapı Tarsus Spor, play-off hedefinde ısrarlı

İlk yarıyı kapatan İlkem Yapı Tarsus Spor, play-off hedefinde ısrarlı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet