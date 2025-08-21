Dolar
Gündem

Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Ali Rıza Akkır  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı Fotoğraf: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü

Muğla

Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek müdahale ediliyor.

Yangını havadan ve karadan kontrol altına almaya çalışan ekipler, alevlerin yakındaki yerleşim yerlerine sıçramaması için de yoğun çaba harcıyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı

Turunçlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 uçak, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

