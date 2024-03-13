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MSB'den zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçik'le ilgili paylaşım

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçiğe ilişkin paylaşım yapıldı.

Utku Şimşek  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
MSB'den zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçik'le ilgili paylaşım

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ne kar ne fırtına ne zorlu arazi koşulları, eksiltemez vatan sevgimizi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Mehmetçiğin yoğun kar ve zorlu arazi şartlarında icra ettikleri görevlere ilişkin görüntüler yer aldı.

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