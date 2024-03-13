MSB'den zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçik'le ilgili paylaşım
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), zorlu kış şartlarında görev yapan Mehmetçiğe ilişkin paylaşım yapıldı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ne kar ne fırtına ne zorlu arazi koşulları, eksiltemez vatan sevgimizi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Mehmetçiğin yoğun kar ve zorlu arazi şartlarında icra ettikleri görevlere ilişkin görüntüler yer aldı.
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Ne kar ne fırtına ne zorlu arazi koşulları,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 13, 2024
Eksiltemez vatan sevgimizi! 🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/rc3SPubS9e