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MSB'den Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı'ndaki eğitimlere ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı'ndaki eğitimlere ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Buğrahan Ayhan  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
MSB'den Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı'ndaki eğitimlere ilişkin paylaşım

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Azerbaycan İkili SAT Tatbikatı-2024 kapsamında, Aksaz'da 'Gemi Zapt ve Müsadere' eğitimleri icra edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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