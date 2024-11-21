MSB'den Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı'ndaki eğitimlere ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Azerbaycan İkili SAT-2024 Tatbikatı'ndaki eğitimlere ilişkin fotoğrafları paylaştı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Azerbaycan İkili SAT Tatbikatı-2024 kapsamında, Aksaz'da 'Gemi Zapt ve Müsadere' eğitimleri icra edildi." ifadesi kullanıldı.
🗓️ 18-29 Kasım 2024— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 21, 2024
Türkiye-Azerbaycan İkili SAT Tatbikatı-2024 kapsamında, Aksaz’da “Gemi Zapt ve Müsadere” eğitimleri icra edildi. @wwwmodgovaz#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/lmKDlezfF7
Paylaşımda, eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.