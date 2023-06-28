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MSB'den Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümüne özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Önce Vatan" başlığıyla hazırlanan videoyu paylaştı.

Yusuf Soykan Bal  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
MSB'den Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümüne özel video

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarih boyunca 'Önce Vatan' diyen ve milletimizin keskin kılıcı olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." mesajına yer verildi.


Paylaşımda Türk Kara Kuvvetleri personelince seslendirilen şarkı eşliğinde operasyon ve tatbikat görüntüleri de yer aldı.

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