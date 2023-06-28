MSB'den Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümüne özel video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Önce Vatan" başlığıyla hazırlanan videoyu paylaştı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarih boyunca 'Önce Vatan' diyen ve milletimizin keskin kılıcı olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." mesajına yer verildi.
Paylaşımda Türk Kara Kuvvetleri personelince seslendirilen şarkı eşliğinde operasyon ve tatbikat görüntüleri de yer aldı.
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Tarih boyunca “Önce Vatan” diyen ve milletimizin keskin kılıcı olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2232’nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.#MillîSavunmaBakanlığı #TürkKaraKuvvetleri2232Yaşında pic.twitter.com/Cxl6jQ86ee— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2023