MSB'den "Çanakkale Zaferi" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığınca, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla paylaşım yapıldı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Varlığından vazgeçenlerin destansı mücadelesidir vatan sevdası. Tıpkı 108 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez kılan ecdadımızın yaptığı gibi... Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadelemizin kahramanlarına, tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Varlığından vazgeçenlerin destansı mücadelesidir vatan sevdası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2023
Tıpkı 108 yıl önce #Çanakkale’yi geçilmez kılan ecdadımızın yaptığı gibi...
Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Millî Mücadelemizin kahramanlarına, tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize… https://t.co/9yLDkMZ386 pic.twitter.com/hI9OGM9J6c
Paylaşımda, Çanakkale Zaferi'ne ilişkin video da yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.