MSB, yoğun kar ve şiddetli soğuklarda eğitim alan Mehmetçikleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin yoğun kar ve şiddetli soğuklarda, "çığ ve çığda arama kurtarma, hedikli intikal ve kayaklı kış muharebe parkuru" gibi eğitimlerinin görüntülerini paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabında, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığının Kars Sarıkamış'ta Mehmetçiğe yönelik eğitimin görüntülerine yer verildi.
☑️ Çığ ve Çığda Arama Kurtarma— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 24, 2025
☑️ Hedikli İntikal
☑️ Kayaklı Kış Muharebe Parkuru
☑️ Kar Üstü Aracı ve Kar Motorlu İntikal
☑️ Kayaklı Atış Teknikleri
☑️ Kayak Simülatörü
☑️ Askerî Kayakçılık
☑️ Barınma
📍 Sarıkamış/Kars
Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi… pic.twitter.com/uSjIqckK31
Paylaşımda, çığ ve çığda arama kurtarma, hedikli intikal, kayaklı kış muharebe parkuru, kar üstü aracı ve kar motorlu intikal, kayaklı atış teknikleri, kayak simülatörü, askeri kayakçılık ve barınma eğitimlerinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.