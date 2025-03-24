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MSB, yoğun kar ve şiddetli soğuklarda eğitim alan Mehmetçikleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin yoğun kar ve şiddetli soğuklarda, "çığ ve çığda arama kurtarma, hedikli intikal ve kayaklı kış muharebe parkuru" gibi eğitimlerinin görüntülerini paylaştı.

Abdullah Sarica  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
MSB, yoğun kar ve şiddetli soğuklarda eğitim alan Mehmetçikleri paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabında, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığının Kars Sarıkamış'ta Mehmetçiğe yönelik eğitimin görüntülerine yer verildi.

Paylaşımda, çığ ve çığda arama kurtarma, hedikli intikal, kayaklı kış muharebe parkuru, kar üstü aracı ve kar motorlu intikal, kayaklı atış teknikleri, kayak simülatörü, askeri kayakçılık ve barınma eğitimlerinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

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